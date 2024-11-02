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В Молдавии объявили день тишины перед вторым туром президентских выборов

КИШИНЕВ, 2 ноя — РИА Новости. День тишины наступил в Молдавии в субботу — накануне второго тура голосования на президентских выборах, в этот день запрещена любая предвыборная агитация, нарушители могут быть привлечены к ответственности.

Источник: © РИА Новости

Выборы президента Молдавии пройдут в воскресенье, 3 ноября.

Агитация под запретом

Избирательное законодательство гласит, что партии и кандидаты могут вести агитацию со следующего дня после регистрации территориальной избирательной комиссией и обязаны прекратить ее в полночь (в 01.00 по мск) последней пятницы перед днем голосования.

Начиная с субботы любая агитация или агитационные мероприятия запрещены. По всей стране запрещены любая реклама кандидатов и партий, концерты или мероприятия в поддержку политических сил.

При этом рекламные щиты на улицах, равно как и агитационные ролики и баннеры в интернете убирать никто не будет. Нарушением считается размещение рекламы непосредственно в день тишины, но никто не мешает кандидатам позаботиться о ее появлении в пятницу вечером.

А вот прямой призыв к поддержке одного из кандидатов или раздача избирателям подарков от его имени может повлечь за собой штраф. Физическим лицам придется заплатить от 40 до 80 долларов, юридическим лицам — от 95 до 140 долларов.

Кандидаты и наблюдатели

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте — отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Санду выступает за евроинтеграцию и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.

За ходом голосования на втором туре выборов будут следить 878 международных и 1546 национальных наблюдателей. При этом среди международных наблюдателей на президентских выборах нет представителей России и МПА СНГ, МИД республики не отправлял им приглашений принять участие в мониторинге избирательного процесса.