В Молдавии объявили день тишины перед вторым туром президентских выборов

При этом рекламные щиты на улицах, равно как и агитационные ролики и баннеры в интернете убирать никто не будет. Нарушением считается размещение рекламы непосредственно в день тишины, но никто не мешает кандидатам позаботиться о ее появлении в пятницу вечером.