Трамп назвал Харрис худшим кандидатом и обвинил в краже президентства Байдена

Также он прокомментировал слова Харрис о том, что Роберт Кеннеди — младший — последний человек в Америке, который должен быть вовлечен в планирование здравоохранения. Трамп заявил, что партия потеряла его, хоть он и всю жизнь состоял в Демократической партии, и очень недовольна этим.