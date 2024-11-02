Трамп назвал Харрис худшим кандидатом и обвинил в краже президентства Байдена

«[Камала Харрис] — худший кандидат, ей не следовало баллотироваться, она не получила ни единого голоса. Она — определенно худший кандидат, ей не стоило участвовать в президентской гонке. Они отобрали [президентство] у [действующего главы государства Джо] Байдена», — заявил Трамп во время визита, который транслировался на YouTube-канале изданий The Times и The Sunday Times.
Также он прокомментировал слова Харрис о том, что Роберт Кеннеди — младший — последний человек в Америке, который должен быть вовлечен в планирование здравоохранения. Трамп заявил, что партия потеряла его, хоть он и всю жизнь состоял в Демократической партии, и очень недовольна этим.
Ранее, 29 октября, американист Юлия Богуславская объяснила причины острого соперничества Трампа и Харрис. По ее мнению, их три: характер кандидатов, изменения демографической ситуации в США и стилистика предвыборных кампаний, направленная на поляризацию общества.
Выборы 47-го президента США состоятся 5 ноября. При этом телеканал CNN сообщил 29 октября, что за неделю до них более 50 млн американцев проголосовали досрочно. В тот же день стало известно, что Трамп лидирует в большинстве ключевых штатов.