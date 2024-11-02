В берлинском метро стали продавать колу под названием «Газа» и «Палестина»

В одном из кафе на станции метро в центре Берлина началась продажа колы под названиями «Газа» и «Палестина», пишет издание Bild.
Напитки предоставляются по цене 1,8 евро за банку, при этом производители полагают, что часть доходов пойдет на помощь нуждающимся палестинцам.
Такие напитки можно было найти в интернет-магазинах брендов Palestine Drinks и Gaza Drinks, принадлежащих шведскими компаниями Safad Food AB и FS.L Food AB. Эти компании продвигают свою активную поддержку запрещенного в Германии лозунга «от реки до моря», которая предполагает создание Палестины и расценивается как угроза существования Израиля.
Прежде сообщалось, как в главу Министерства иностранных дел Швеции Марию Мальмер Стенергард запустили мешок с луком и помидорами после выступления в национальном парламенте по тематике Палестины.