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В берлинском метро стали продавать колу под названием «Газа» и «Палестина»

Вырученные деньги пойдут на помощь гражданам Палестины.

Источник: Аргументы и факты

В одном из кафе на станции метро в центре Берлина началась продажа колы под названиями «Газа» и «Палестина», пишет издание Bild.

Напитки предоставляются по цене 1,8 евро за банку, при этом производители полагают, что часть доходов пойдет на помощь нуждающимся палестинцам.

Такие напитки можно было найти в интернет-магазинах брендов Palestine Drinks и Gaza Drinks, принадлежащих шведскими компаниями Safad Food AB и FS.L Food AB. Эти компании продвигают свою активную поддержку запрещенного в Германии лозунга «от реки до моря», которая предполагает создание Палестины и расценивается как угроза существования Израиля.

Прежде сообщалось, как в главу Министерства иностранных дел Швеции Марию Мальмер Стенергард запустили мешок с луком и помидорами после выступления в национальном парламенте по тематике Палестины.