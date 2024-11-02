В берлинском метро стали продавать колу под названием «Газа» и «Палестина»

Такие напитки можно было найти в интернет-магазинах брендов Palestine Drinks и Gaza Drinks, принадлежащих шведскими компаниями Safad Food AB и FS.L Food AB. Эти компании продвигают свою активную поддержку запрещенного в Германии лозунга «от реки до моря», которая предполагает создание Палестины и расценивается как угроза существования Израиля.