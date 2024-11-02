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Экс-президент Боливии Моралес объявил голодовку и призвал к диалогу

Он запросил посредничества в диалоге у международных институтов и дружественных стран.

Источник: Аргументы и факты

Бывший президент Боливии Эво Моралес объявил голодовку и пригласил к диалогу на фоне протестов.

Демонстранты уже 19 дней блокируют основные дороги страны и оказывают сопротивление полиции.

Моралес потребовал от правительства вывести полицейские и военные силы из регионов, предложив создать две переговорные платформы для обсуждения экономических и политических вопросов.

Он также обратился к международным организациям и дружественным государствам, призвав к содействию в диалоге.

По его словам, международные институты являются единственным возможным способом урегулирования конфликта. Кроме того, политик обратился и к своим сторонникам с предложением подумать над тем, чтобы сделать паузу в блокировке дорог.

Ранее сторонники бывшего боливийского лидера Эво Моралеса захватили военную часть.