Экс-президент Боливии Моралес объявил голодовку и призвал к диалогу

Бывший президент Боливии Эво Моралес объявил голодовку и пригласил к диалогу на фоне протестов.
Демонстранты уже 19 дней блокируют основные дороги страны и оказывают сопротивление полиции.
Моралес потребовал от правительства вывести полицейские и военные силы из регионов, предложив создать две переговорные платформы для обсуждения экономических и политических вопросов.
Он также обратился к международным организациям и дружественным государствам, призвав к содействию в диалоге.
По его словам, международные институты являются единственным возможным способом урегулирования конфликта. Кроме того, политик обратился и к своим сторонникам с предложением подумать над тем, чтобы сделать паузу в блокировке дорог.
Ранее сторонники бывшего боливийского лидера Эво Моралеса захватили военную часть.