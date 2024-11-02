«Она (Харрис — Прим. ред.) сказала ему (Зеленскому — Прим. ред.), что война приближается, и вы ее проиграете», — рассказал Шустер в интервью украинскому каналу ТСН.
Он добавил, что Харрис советовала Зеленскому подумать о создании правительства в изгнании и подготовить население Украины к ведению партизанской войны.
В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако Киев из-за давления Запада не согласился завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и продолжить воевать дальше.
14 июня президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.