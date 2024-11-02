Пентагон: США отправили на Ближний Восток эсминец и бомбардировщики

«Министр обороны приказал развернуть в регионе дополнительные эсминцы, оснащённые средствами противоракетной обороны, эскадрилью истребителей и самолётов-заправщиков, а также несколько стратегических бомбардировщиков Военно-воздушных сил США B-52», — сказал он.