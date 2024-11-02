Волкер: Трамп может потребовать отвод российских войск в случае переизбрания

По словам Волкера, Трамп может обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой вывести войска, например, до 20 января, когда проходит инаугурация нового президента. Однако он отметил, что такой шаг не обязательно будет сделан сразу после выборов, которые состоятся 5 ноября, и уточнил, что на данный момент сложно сказать, как именно Трамп поступит. Волкер считает, что необходимо уже сейчас думать о том, что произойдет после 2025 года, когда, возможно, боевые действия прекратятся.