Волкер: Трамп может потребовать отвод российских войск в случае переизбрания

В случае победы на выборах Дональд Трамп может потребовать от России немедленного вывода войск с Украины, заявил бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер. По его словам, Трамп также готов пересмотреть Минские соглашения и установить европейский контроль над выполнением договоренностей для прекращения конфликта.
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп в случае переизбрания может потребовать от России вывода войск из зоны конфликта еще до начала своего срока. Об этом заявил бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».
По словам Волкера, Трамп может обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой вывести войска, например, до 20 января, когда проходит инаугурация нового президента. Однако он отметил, что такой шаг не обязательно будет сделан сразу после выборов, которые состоятся 5 ноября, и уточнил, что на данный момент сложно сказать, как именно Трамп поступит. Волкер считает, что необходимо уже сейчас думать о том, что произойдет после 2025 года, когда, возможно, боевые действия прекратятся.
Курт Волкер занимал должность спецпредставителя Госдепартамента по Украине в 2017—2019 годах, когда президентом был Трамп.
Стратегия Трампа по Украине.
На этой неделе Financial Times со ссылкой на советников Трампа, пожелавших сохранить анонимность, писала, что в случае победы на выборах Трамп может предложить план завершения боевых действий на Украине, который подразумевает «переосмысление» Минских соглашений.
По словам одного из анонимных советников, в основе плана лежит принуждение к их выполнению и последствия за их нарушение. Контроль за соблюдением соглашений, как ожидается, будет осуществляться не силами НАТО или миротворцами ООН, а «европейскими войсками». При этом США не намерены финансировать эти меры, уточнил источник.
Другой советник Трампа, Фред Флейц, предложил отложить вопрос о вступлении Украины в НАТО на несколько лет, чтобы побудить Россию к переговорам.
«Мы замораживаем конфликт, Украина не уступает никаких территорий, они не отказываются от своих территориальных претензий, и мы ведем переговоры, понимая, что окончательного соглашения, вероятно, не будет до тех пор, пока Путин не уйдет со сцены», — сказал он.
Конгрессмен Майкл Уолтц, поддерживающий Трампа, выразил мнение, что Трамп может попытаться угрожать экономическим крахом России, чтобы «принудить Путина к диалогу». В частности, он может снизить цены на нефть и газ, заполнив рынок более доступными американскими энергоносителями.
Линия разграничения.
Летом советники Дональда Трампа, Кит Келлог и Фред Флейц, предложили в случае его переизбрания увязать поставки оружия Украине с началом мирных переговоров на основе «текущих линий фронта». Трамп, по словам Флейца, поддержал эту идею. В Кремле на это отреагировали, отметив, что важны детали плана и учет реальной обстановки на фронте.
Кандидат Трампа на пост вице-президента Джей Ди Вэнс, комментируя возможный мирный план Трампа, заявлял, что между Украиной и Россией должна быть линия разграничения, а Россия должна получить гарантии нейтралитета Украины и невступления в НАТО.
Москва неоднократно подчеркивала важность учета ситуации на местах при обсуждении мирных соглашений. В октябре президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, что Россия готова рассматривать мирные договоренности, если они будут учитывать «сложившиеся на земле реалии».