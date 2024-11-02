Рекордное число состоятельных американцев хотят покинуть США после выборов

Как заявил Доминик Волек из компании Henley & Partners, специализирующейся на услугах по переселению и получению гражданства, спрос на такие услуги достиг беспрецедентного уровня. При этом показано, что количество американцев, желающих эмигрировать, увеличилось как минимум на 30% по сравнению с 2023 годом, и что теперь состоятельные граждане составляют около 20% всей клиентской базы компании.