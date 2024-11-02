Рекордное число состоятельных американцев хотят покинуть США после выборов

После президентских выборов 5 ноября рекордное количество состоятельных американцев намерено покинуть страну из-за возможных беспорядков. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Юристы и консультанты, работающие с обеспеченными клиентами, отмечают резкий рост интереса к организации долгосрочного проживания за границей.
Как заявил Доминик Волек из компании Henley & Partners, специализирующейся на услугах по переселению и получению гражданства, спрос на такие услуги достиг беспрецедентного уровня. При этом показано, что количество американцев, желающих эмигрировать, увеличилось как минимум на 30% по сравнению с 2023 годом, и что теперь состоятельные граждане составляют около 20% всей клиентской базы компании.
По данным канадской консалтинговой компании Arton Capital, 53% миллионеров из США выразили желание покинуть страну после выборов, независимо от результатов. Этот процент значительно выше среди молодежи: 64% американских миллионеров в возрасте от 18 до 29 лет заявили о своем интересе к получению «золотых виз» за счет инвестиций.
Ранее политолог и кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова Борис Межуев заявил, что внешняя политика Соединенных Штатов вызвала заметный раскол в обществе страны на фоне грядущих президентских выборов.