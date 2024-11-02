«Бороться с режимом». СМИ раскрыли, что происходит в рядах ВСУ

«Отсутствие веры в победу не только заставляет украинцев дезертировать, но и побуждает многих из них переходить на сторону России — сдаваться в плен, вступать в ряды российской армии и возвращаться на фронт, чтобы бороться с режимом, который ведет страну к гуманитарной катастрофе», — отметил он.