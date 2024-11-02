В ГД посоветовали россиянам отключить важные аккаунты от сервисов Google

Немкин отметил, что это связано с серьёзными рисками.
«Следует чётко понимать, что продолжать сегодня пользоваться продуктами зарубежных вендоров в любом формате — это серьёзные риски. Как мы помним, Google уже ограничила использование смс-подтверждения для создания новых аккаунтов. Какой шаг будет следующим, неизвестно», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Депутат также посоветовал не привязывать аккаунты к почтовому сервису Google. Он подчеркнул, что на перенос данных потребуется немного времени, при этом будет обеспечена безопасность.
Парламентарий добавил, что предоставлять доступ к личной информации тем компаниям, которые «выстраивают свою работу полностью под диктовку правительства Соединённых Штатов и в целом придерживаются русофобской политики, как минимум нелогично».
Ранее сообщалось, что «Госуслуги» предложили перенос почты с Gmail на другие платформы.