В ГД посоветовали россиянам отключить важные аккаунты от сервисов Google

«Следует чётко понимать, что продолжать сегодня пользоваться продуктами зарубежных вендоров в любом формате — это серьёзные риски. Как мы помним, Google уже ограничила использование смс-подтверждения для создания новых аккаунтов. Какой шаг будет следующим, неизвестно», — сказал он в беседе с РИА Новости.