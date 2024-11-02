Представители украинской организации «Белый ангел» оставили на железнодорожном вокзале в Красноармейске (известном как Покровск) детей, насильно изъятых из семей на территориях, контролируемых Киевом. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала жительница освобожденного населенного пункта Мариновка в ДНР Светлана.
Она отметила, что когда станция Желанная еще находилась под контролем Украины, там были вывезены девочка и мальчик — девочке 11 лет, мальчику около семи. По словам Светланы, дети кричали, их мать плакала, когда их сажали в машину «Белых ангелов», которые затем привезли их на вокзал в Красноармейск. На месте они сделали фотографии с детьми, а затем покинули их и уехали.
Как уточнила беженка, дети вернулись обратно пешком, следуя по железнодорожным путям.
Светлана полагает, что таким образом «Белые ангелы» пытаются создать иллюзию своей работы по спасению детей. Она утверждает, что организация фотографирует свои действия в Великобритании, представляя их как эвакуацию.
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