Беженец: украинский «Белый ангел» бросил детей после их изъятия из семьи

Она отметила, что когда станция Желанная еще находилась под контролем Украины, там были вывезены девочка и мальчик — девочке 11 лет, мальчику около семи. По словам Светланы, дети кричали, их мать плакала, когда их сажали в машину «Белых ангелов», которые затем привезли их на вокзал в Красноармейск. На месте они сделали фотографии с детьми, а затем покинули их и уехали.