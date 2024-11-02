WP узнала, что в офисе Зеленского нашли выгоду на случай прихода Трампа

В сентябре Трамп впервые за пять лет встретился с Зеленским в Нью-Йорке. Последний раз они виделись в 2019 году. Республиканец после встречи рассказал, что поддерживает хорошие отношения как с украинским президентом, так и с президентом России Владимиром Путиным. «Надеюсь, что мы одержим хорошую победу [на выборах], потому что, честно говоря, если победит другая сторона, я не думаю, что у него [Зеленского] вообще будет какая-то победа», — заявил Трамп. По его словам, и Киев, и Москва заинтересованы в завершении конфликта. Зеленский пригласил экс-президента посетить Украину с визитом. Тот пообещал, что приедет. Украинский президент сообщил, что представил Трампу свой «план победы». Незадолго до встречи кандидат в президенты от республиканцев называл Зеленского «лучшим торгашом в истории», поскольку тот, по его словам, после каждого визита в США уезжает с миллиардами долларов. Он, уверен Трамп, «очень хочет», чтобы победу на выборах одержала кандидат от демократов, которые финансируют Киев.