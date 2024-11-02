WP узнала, что в офисе Зеленского нашли выгоду на случай прихода Трампа

В офисе украинского президента Владимира Зеленского отвергают утверждения о том, что победа на выборах в США республиканца Дональда Трампа будет иметь катастрофические последствия для Киева, пишет The Washington Post.
Там считают, что Зеленский сможет повлиять на Трампа, если наладит с ним личные связи. «Естественно, [администрация Зеленского] больше связана с Трампом», — заявил украинский чиновник, работавший в правительстве украинского лидера во время президентства республиканца.
Зеленский всегда видел сходство между собой и Трампом, что, по его мнению, поможет им построить хорошие отношения, рассказал собеседник издания. Оба пришли к власти не из политики: Трамп — выходец из бизнеса, а Зеленский был актером и комиком.
По словам чиновника, украинский президент и его команда «любят простые решения», а бывший американский лидер — тот, кто «предлагает простые решения».
На этой неделе Зеленский не исключил, что США могут прекратить поддержку Украины в случае победы Трампа на выборах, но отметил, что тот не озвучивал напрямую такие намерения. Бывший американский президент «много говорит», указал украинский лидер.
В сентябре Трамп впервые за пять лет встретился с Зеленским в Нью-Йорке. Последний раз они виделись в 2019 году. Республиканец после встречи рассказал, что поддерживает хорошие отношения как с украинским президентом, так и с президентом России Владимиром Путиным. «Надеюсь, что мы одержим хорошую победу [на выборах], потому что, честно говоря, если победит другая сторона, я не думаю, что у него [Зеленского] вообще будет какая-то победа», — заявил Трамп. По его словам, и Киев, и Москва заинтересованы в завершении конфликта. Зеленский пригласил экс-президента посетить Украину с визитом. Тот пообещал, что приедет. Украинский президент сообщил, что представил Трампу свой «план победы». Незадолго до встречи кандидат в президенты от республиканцев называл Зеленского «лучшим торгашом в истории», поскольку тот, по его словам, после каждого визита в США уезжает с миллиардами долларов. Он, уверен Трамп, «очень хочет», чтобы победу на выборах одержала кандидат от демократов, которые финансируют Киев.
Экс-президент США неоднократно утверждал, что способен разрешить конфликт на Украине за сутки. В Кремле исключали такую возможность. «Не думаю, что есть волшебная палочка. В течение суток ничего сделать невозможно», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей, но с учетом сложившихся на земле реалий, заявлял Путин.