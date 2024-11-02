Число пострадавших при обстреле города Тира в Израиле достигло семи

Число пострадавших в результате ракетного обстрела города Тира в центральной части Израиля увеличилось до семи человек, сообщает израильская служба скорой помощи «Маген Давид Адом» (MDA).
Среди пострадавших пятеро получили серьезные осколочные ранения и находятся в тяжелом состоянии. После включения сирены в Тире медицинские бригады оказали помощь пострадавшим и организовали их транспортировку в больницы «Меир» и «Бейлинсон», отметили в WP MDA в соцсети X*.
По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), воздушные сирены прозвучали после того, как с территории Ливана были запущены ракеты. Британская израильская армия подтвердила обнаружение трех ракет, выпущенных из Ливана.
Ранее израильские военные атаковали южный пригород столицы Ливана. Военные самолеты нанесли не менее шести мощных ударов.
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