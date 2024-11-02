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Силовики «обложили» бывшего приморского депутата: первый приговор вынесен по делу Назарца

Крупная контрабанда леса, по мнению силовиков, велась под покровительством экс-депутата Дмитрия Назарца, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В Объединенной пресс-службе судебной системы Приморья сообщили о вынесении первого приговора по делу о контрабанде леса. Общий ущерб оценивают на сумму свыше 636,8 млн рублей.

Так, с 2016 по 2019 год трое преступников организовали контрабанду пиломатериалов из ильма сродного, липы амурской, липы маньчжурской, березы белой, березы желтой, осины и так далее.

Один из подельников получил срок. Ему назначили 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в полмиллиона. С осужденного намерены взыскать дополнительно 636 миллионов убытков.

При этом краевая прокуратура считает, что главой группы преступников был Дмитрий Назарец — экс-депутат ЗСПК. Уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство.

В настоящий момент известно, что Назарец сбежал в Америку от уголовного преследования. При этом он фактически остается главой ООО «Приморский экспорт» и ООО «Артэкспорт».