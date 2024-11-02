Вулин: миру нужен договор, который убережет от ядерной катастрофы

«Сейчас самое дорогое в Европе — это мир и спокойствие. Намного больше политиков в Европе сейчас стремятся к военной победе над Россией, а не к миру. Нужно, чтобы большие великие державы взяли на себя ответственность за судьбу мира. Нам нужен новый договор, который убережет нас от ядерной катастрофы», — сказал Вулин в рамках Второй международной конференции по евразийской безопасности.