Вулин: миру нужен договор, который убережет от ядерной катастрофы

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на второй Минской международной конференции по евразийской безопасности, заявил, что в мире фактически не осталось законных инструментов гарантий международной безопасности, не ведется работы по заключению новых соглашений в этой сфере.
«Сейчас самое дорогое в Европе — это мир и спокойствие. Намного больше политиков в Европе сейчас стремятся к военной победе над Россией, а не к миру. Нужно, чтобы большие великие державы взяли на себя ответственность за судьбу мира. Нам нужен новый договор, который убережет нас от ядерной катастрофы», — сказал Вулин в рамках Второй международной конференции по евразийской безопасности.
«Мы можем назвать это новой Ялтинской конференцией, но договор должен быть заключен», — отметил вице-премьер.
Вулин указал, что у Запада налицо потребность в доминировании, он не понимает, что эпоха однополярного мира уже прошла. Вместе с этим он подчеркнул, что не согласен с разделением на «коллективный Запад» и «коллективный Восток», так как это разные совокупности ценностей.
«Поэтому когда говорят о Евразийском блоке, нужно также учитывать страны, которые не находятся в Евразии, но разделяют те же ценности. Лучше всего это объясняет то, что мы (сербы — ред.) верим в Бога, суверенитет нации и традиционную семью — во все то, что коллективный Запад не считает своими ценностями», — заключил вице-премьер.