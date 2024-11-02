Украинцы перестают верить в победу Украины и все активнее переходят на сторону ВС РФ, заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для портала infoBRICS.
По его мнению, отсутствие уверенности в победе не только приводит к дезертирству, но и, как следствие, многие украинцы сдаются в плен, присоединяются к российской армии и выходят на передовую уже на стороне России, чтобы бороться с киевским режимом, который, по его словам, толкает страну к гуманитарному кризису.
Лейрос также отметил, что Киев не может убедить общественность в необходимости жертвовать ради страны. Как считает аналитик, кризис на Украине приобрел не только военно-политический, но и глубоко-психологический характер. Растущее недовольство в обществе приводит к ужесточению мер мобилизации.
Аналитик предполагает, что ни Украина, ни НАТО не осознают, что такая политика лишь приводит к убыткам. В будущем, по его словам, этот кризис будет нарастать, и, вероятно, вызовет ответное сопротивление со стороны военных и их семей против режима Владимира Зеленского.
Ранее издание New York Times предупредило о том, что Украина может столкнуться с серьезным дефицитом военнослужащих в ближайшие 6−12 месяцев.