Губернатор Приангарья обсудил вопросы развития Братска с мэром города

Братск — легендарный город, один из главных промышленных центров нашей области и Сибири, который постоянно находится в фокусе внимания региональной и федеральной власти. Быть мэром такого крупного города — большая ответственность. Задач много, и мы, безусловно, будем решать их совместно, определив приоритеты, — отметил Игорь Кобзев.
Губернатор напомнил, что региональные власти обратились в правительство страны с просьбой включить Братск в число городов, для которых будет разработан мастер-план. Он позволит обеспечить комплексное развитие города и, как следствие, улучшить качество жизни братчан.
Сегодня большое внимание губернатора, правительства, депутатов Законодательного Собрания уделяется Братску, нашему крупному промышленному центру, который выступает драйвером развития северных территорий региона, — подчеркнул на встрече спикер областного парламента Александр Ведерников. — У него есть все шансы стать одним из опорных городов России и рассчитывать на федеральное финансирование. Для этого очень важно своевременно подготовить мастер-план.
Мэр Братска на встрече представил некоторые проекты, которые направлены на развитие города. Среди них строительство школы в 26-м микрорайоне Братска. Большую часть средств — 70% — на возведение объекта направит Иркутская область. Кроме того, рассматривается возможность профинансировать капитальный ремонт школы в жилом районе Порожский. Также на встрече прозвучала информация, что в ближайшие три года Братск получит по 1 миллиарду рублей из областной казны на реализацию индивидуальной программы развития. Средства уже отражены в проекте регионального бюджета на 2025−2027 годы.
Мы благодарны губернатору и правительству Иркутской области за поддержку. Уверен, что совместными усилиями мы решим задачи, которые ставят перед нами жители Братска, — сказал Александр Дубровин. — Для жителей крайне важна опережающая динамика социально-экономического развития. Необходимо продолжать направлять усилия на то, чтобы сделать город более комфортным и удобным для жизни, привлекательным для молодежи.
Братск неслучайно носит звание северной столицы Иркутской области, — подчеркнул Игорь Кобзев. — К этой территории всегда относились с особым вниманием как на региональном, так и на федеральном уровнях. Будем и дальше поддерживать перспективные направления развития Братска.