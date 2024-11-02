Губернатор Приангарья обсудил вопросы развития Братска с мэром города

Мэр Братска на встрече представил некоторые проекты, которые направлены на развитие города. Среди них строительство школы в 26-м микрорайоне Братска. Большую часть средств — 70% — на возведение объекта направит Иркутская область. Кроме того, рассматривается возможность профинансировать капитальный ремонт школы в жилом районе Порожский. Также на встрече прозвучала информация, что в ближайшие три года Братск получит по 1 миллиарду рублей из областной казны на реализацию индивидуальной программы развития. Средства уже отражены в проекте регионального бюджета на 2025−2027 годы.