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Трамп заявил, что Харрис нельзя доверить переговоры с Россией и КНР

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что его соперница от Демократической партии Камала Харрис в случае победы на выборах 5 ноября не справится с переговорами между Соединенными Штатами и Россией или Китаем.

Источник: Reuters

«Доверили бы вы Камале Харрис говорить с Россией или Китаем о ядерной войне? Не думаю. Доверили бы вы ей выводить нас из экономического кризиса? Не думаю. Нет ничего опаснее, чем наделить огромной властью очень слабого и некомпетентного человека с чрезвычайно низким уровнем IQ», — сказал он, выступая в пятницу перед сторонниками в Милуоки (штат Висконсин).

Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Республиканскую партию на них будет представлять бывший глава государства Дональд Трамп, Демократическую — действующий вице-президент страны Камала Харрис.

Трамп Дональд