Трамп заявил, что Харрис нельзя доверить переговоры с Россией и КНР

«Доверили бы вы Камале Харрис говорить с Россией или Китаем о ядерной войне? Не думаю. Доверили бы вы ей выводить нас из экономического кризиса? Не думаю. Нет ничего опаснее, чем наделить огромной властью очень слабого и некомпетентного человека с чрезвычайно низким уровнем IQ», — сказал он, выступая в пятницу перед сторонниками в Милуоки (штат Висконсин).