«Европейский союз в плачевном состоянии. Экономика убита. Причем она убита целенаправленно, потому что 50 с лишним лет Европа процветала в значительной степени благодаря крайне надежным поставкам дешевых российских энергоносителей. Однако сейчас они взяли и сами себе это отрезали», — сообщил он агентству в своем заключительном интервью перед уходом с должности исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября.