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Можин: экономика ЕС «убита» из-за отказа от энергоносителей из России

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Экономика Евросоюза оказалась преднамеренно «убита» отказом от крайне надежных поставок энергоносителей из России, заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

Источник: © РИА Новости

«Европейский союз в плачевном состоянии. Экономика убита. Причем она убита целенаправленно, потому что 50 с лишним лет Европа процветала в значительной степени благодаря крайне надежным поставкам дешевых российских энергоносителей. Однако сейчас они взяли и сами себе это отрезали», — сообщил он агентству в своем заключительном интервью перед уходом с должности исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября.

Можин отметил, что соответствующее решение отказаться от российских энергоносителей было принято при участии «старшего брата» в лице США.

«В результате экономика не растет, и я не знаю, как они будут выходить из этого положения», — добавил он.

ЕС
экономика
санкции
МВФ