«Убеждения не продаются». Вице-премьер Сербии прокомментировал санкции США

«Это (санкции — ред.) затрудняет мою политическую карьеру, общение с коллегами из стран Запада. В любом случае это дает дополнительную почву для нападок на меня. Это произошло не за одну минуту. Меня предупреждали, что если вы продолжите гнуть свою политику, то такие последствия наступят. Но ни моя политика, ни мои убеждения не выставляются на продажу», — сказал Вулин в рамках Второй международной конференции по евразийской безопасности.