Ранее в пятницу Макрон обратился к гражданам Молдавии в своем профиле в соцсети X. Французский лидер назвал второй тур президентских выборов решающим моментом не только для Молдавии, но и для Европы, а также пожелал жителям страны мужества и надежды. Обращение было продублировано на румынском языке.
«Макрон публично и официально призвал молдаван проголосовать во втором туре президентских выборов в воскресенье за проевропейского кандидата Майю Санду, но вмешательство все равно (якобы. — Прим. ред.) российское!» — заявил Филиппо.
По его мнению, Европа безосновательно обвиняет Россию в том, чем регулярно занимается сама. Именно евроглобалисты систематически вмешиваются в выборы с помощью коррупции и обмана.
«Распространите информацию: людям нужно открыть глаза!» — призвал политик.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Действующий президент Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте — отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата прошли во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за евроинтеграцию и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
На прошедшем в тот же день референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.
Как сообщало пресс-бюро Службы внешней разведки России, в руководстве секретариата ОБСЕ неформально признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны властей во время первого тура президентских выборов и референдума по вопросу евроинтеграции Молдавии. Кроме того, в ОБСЕ уверены, что руководство страны прибегнет к таким же приемам во время второго тура, чтобы обеспечить победу Санду.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что на референдуме по членству в ЕС и на президентских выборах в Молдавии имело место некое «вмешательство», утверждая, что выборы якобы «проходили в условиях беспрецедентного давления» и «запугивания со стороны России и ее прокси».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия никак не вмешивается в президентские выборы в Молдавии и увидела множество странностей в проведении референдума о евроинтеграции.