Венгрия подтвердила подготовку всеобъемлющего соглашения с Украиной

«В то же время мы четко дали понять украинской стороне во время переговоров, что намерение Украины вступить в НАТО не может быть частью этого соглашения. Мы неоднократно четко высказывали нашу позицию по этому вопросу, и никаких изменений не произошло», — заявил Пачолай.