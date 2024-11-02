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Горячая линия по президентским выборам в Молдове открыта в Беларуси

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Молдавские диаспоры в Беларуси и России организовали для соотечественников горячие линии, по которым можно узнать об избирательных участках в этих странах.

Источник: Sputnik.by

В Беларуси граждане Молдовы, желающие проголосовать на президентских выборах, могут обратиться по телефону: +375 29 973−08−34.

Посольство Молдовы в Беларуси уточнило, что граждане страны могут проголосовать в Минске в здании дипмиссии по адресу г. Минск, ул. Белорусская, дом 2.

Время работы избирательного участка: с 07:00 до 21:00.

Желающим проголосовать необходимо иметь при себе паспорт гражданина Молдовы, в том числе и с истекшим сроком действия, действующее или временное удостоверение личности Республики Молдова.

Второй тур выборов президента Молдовы пройдет в воскресенье 3 ноября.

Первый тур выборов президента Молдовы состоялся 20 октября. Согласно данным ЦИК страны, действующий президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, отстраненный властями от должности генпрокурора республики Александр Стояногло набрал 25,98%.

В тот же день в Молдове прошел референдум по вопросу о вступлении в Евросоюз. За интеграцию с ЕС высказались 50,46% граждан страны, против — 49,54%.