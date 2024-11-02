Горячая линия по президентским выборам в Молдове открыта в Беларуси

В Беларуси граждане Молдовы, желающие проголосовать на президентских выборах, могут обратиться по телефону: +375 29 973−08−34.
Посольство Молдовы в Беларуси уточнило, что граждане страны могут проголосовать в Минске в здании дипмиссии по адресу г. Минск, ул. Белорусская, дом 2.
Время работы избирательного участка: с 07:00 до 21:00.
Желающим проголосовать необходимо иметь при себе паспорт гражданина Молдовы, в том числе и с истекшим сроком действия, действующее или временное удостоверение личности Республики Молдова.
Второй тур выборов президента Молдовы пройдет в воскресенье 3 ноября.
Первый тур выборов президента Молдовы состоялся 20 октября. Согласно данным ЦИК страны, действующий президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, отстраненный властями от должности генпрокурора республики Александр Стояногло набрал 25,98%.
В тот же день в Молдове прошел референдум по вопросу о вступлении в Евросоюз. За интеграцию с ЕС высказались 50,46% граждан страны, против — 49,54%.