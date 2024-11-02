Во Франции раскритиковали Макрона за обращение к молдаванам

21 октября завершился подсчет голосов на выборах президента Молдавии. По итогам первого тура никто из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов, в связи с чем 3 ноября будет проведен второй тур голосования. Оппонентами на нем станут действующий президент Майя Санду и отстраненный от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло.