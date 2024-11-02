Глава Бразилии рассказал, кого хотел бы видеть в качестве президента США

«Будет здорово иметь у власти Камалу Харрис», — отметил он.
По его мнению, пребывание Харрис на посту главы США поможет укреплению демократии в стране. В связи с этим он напомнил о штурме Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января 2021 года.
Толпа сторонников кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание Капитолия, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов выборов 2020 года. В результате погибли пять человек, еще 140 полицейских пострадали. Штурму предшествовало то, что бывший президент публично отказывался признать результат выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосований были допущены множественные нарушения и требовал пересмотреть итоги голосования. Позднее Трамп все же осудил штурм Капитолия.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.