⁠Bloomberg сообщил об одном из немногих соглашений России со страной НАТО

Накануне, 1 ноября, Росрыболовство сообщило о завершении работы 54-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК). Встречи проходили в режиме видеосвязи.
Как отмечает Bloomberg, в ходе заседания Россия и Норвегия утвердили общие квоты на вылов трески, пикши и других видов рыбы на 2025 год.
«Хорошо, что мы заключили соглашение о рыболовстве с Россией несмотря на то, что в этом году мы также находимся в чрезвычайной ситуации. Соглашение закладывает основу для долгосрочного и устойчивого управления океаном», — приводит агентство заявление норвежского министра рыболовства Марианны Сивертсен Наесс.
Несколькими днями ранее, 29 октября, российский президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Конвенции о Международном совете по исследованию моря (ICES). Решение о выходе из организации было принято после того, как в марте 2022 года ICES приостановил членство России в одностороннем порядке.
В сопроводительных документах при внесении проекта закона о денонсации в Госдуму говорилось, что совет не отменил свое решение, несмотря на неоднократные обращения российской стороны.
В марте Россия отказалась от соглашения о рыболовстве с Великобританией. Документ от 1956 года разрешал британским рыболовным судам промысел, перемещение и остановки в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. В Думе объяснили расторжение договора тем, что Лондон в 2022 году отменил режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле.