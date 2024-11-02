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Над Россией сбиты 24 БПЛА ВСУ. Военная операция, день 983-й

Силы ПВО уничтожили 24 украинских БПЛА над регионами России за ночь, сообщили в Минобороны. Премьер-министр Словакии Фицо подтвердил, что республика присоединится к группе «Друзей мира» по урегулированию украинского кризиса. Поставки Сеулом оружия Киеву будут зависеть от развития сотрудничества между Россией и КНДР, заявил министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ель. Украинские власти упростили роспуск добровольческих формирований на фоне роста дезертирства и неисполнения приказов в рядах ВСУ, сообщает минобороны Украины. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

8:47 Солдаты ВСУ деморализованы, часто оставляют свои позиции на пути продвижения российских войск к Судже в Курской области, сообщил замкомандира роты бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Клинцы.

8:33 Поставки Сеулом оружия Киеву будут зависеть от развития сотрудничества между Россией и КНДР. Об этом заявил министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ель.

8:25 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что республика присоединится к группе «Друзей мира» по урегулированию украинского кризиса.

8:11 Украинские власти упростили роспуск добровольческих формирований на фоне роста дезертирства и неисполнения приказов в рядах ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

8:04 ❗️ Силы ПВО уничтожили 24 украинских БПЛА над регионами России за ночь, сообщили в Минобороны РФ.

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 983-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.