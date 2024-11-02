Над Россией сбиты 24 БПЛА ВСУ. Военная операция, день 983-й

8:47 Солдаты ВСУ деморализованы, часто оставляют свои позиции на пути продвижения российских войск к Судже в Курской области, сообщил замкомандира роты бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Клинцы.

8:33 Поставки Сеулом оружия Киеву будут зависеть от развития сотрудничества между Россией и КНДР. Об этом заявил министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ель.

