Песков рассказал о работе Путина над речью для выступления на «Валдае»

Тема XXI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в этом году звучит так: «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». Пленарная сессия пройдет 7 ноября. Путин традиционно встречается с участниками клуба и выступает с речью, которая вызывает большой интерес.
Как отмечал Песков, выступление президента каждый раз становится событием мирового масштаба, за которым все с большим вниманием следят, а затем анализируют.
Выступление прошлого года в Кремле называли концептуальным и мировоззренческим, а речь 2022 года — глубокой, философской и прикладной, вошедшей в первую десятку выступлений главы государства за год.