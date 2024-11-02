Песков рассказал о работе Путина над речью для выступления на «Валдае»

Тема XXI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в этом году звучит так: «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». Пленарная сессия пройдет 7 ноября. Путин традиционно встречается с участниками клуба и выступает с речью, которая вызывает большой интерес.