WSJ: Иран может нанести огромный ущерб Израилю

По их сведениям, иранские баллистические ракеты могут нанести большой ущерб объектам на израильской территории в случае обхода систем противовоздушной обороны (ПВО) еврейского государства.
Как утверждает издание, в результате израильской атаки были повреждены комплексы ПВО, прикрывающие стратегически важные иранские объекты. Поэтому при ответном ударе по Израилю исламская республика должна учитывать, что может столкнуться с жестким ответом армии еврейского государства, в том числе обстрелом энергетической инфраструктуры или ядерных объектов, отмечает газета.
1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве радикального палестинского движения ХАМАС, ливанской шиитской организации «Хезболлах» и Корпуса стражей исламской революции. Израиль пообещал ответить на атаку.
26 октября Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по военным объектам на территории Ирана в ответ на «многочисленные непрерывные атаки». В заявлении сил противовоздушной обороны исламской республики говорилось, что нападению подверглись военные объекты в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан, но ущерб носит ограниченный характер, а системы ПВО успешно отразили основной удар. В результате ударов Израиля погибли по меньшей мере четверо иранских военнослужащих и один мирный житель.