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WSJ: Иран может нанести огромный ущерб Израилю

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Иран, несмотря на недавний израильский удар, сохраняет свой ракетный потенциал, представляющий серьезную угрозу обороноспособности Израиля. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на западных чиновников.

Источник: Reuters

По их сведениям, иранские баллистические ракеты могут нанести большой ущерб объектам на израильской территории в случае обхода систем противовоздушной обороны (ПВО) еврейского государства.

Как утверждает издание, в результате израильской атаки были повреждены комплексы ПВО, прикрывающие стратегически важные иранские объекты. Поэтому при ответном ударе по Израилю исламская республика должна учитывать, что может столкнуться с жестким ответом армии еврейского государства, в том числе обстрелом энергетической инфраструктуры или ядерных объектов, отмечает газета.

1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве радикального палестинского движения ХАМАС, ливанской шиитской организации «Хезболлах» и Корпуса стражей исламской революции. Израиль пообещал ответить на атаку.

26 октября Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по военным объектам на территории Ирана в ответ на «многочисленные непрерывные атаки». В заявлении сил противовоздушной обороны исламской республики говорилось, что нападению подверглись военные объекты в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан, но ущерб носит ограниченный характер, а системы ПВО успешно отразили основной удар. В результате ударов Израиля погибли по меньшей мере четверо иранских военнослужащих и один мирный житель.