WSJ: Иран может нанести огромный ущерб Израилю

26 октября Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по военным объектам на территории Ирана в ответ на «многочисленные непрерывные атаки». В заявлении сил противовоздушной обороны исламской республики говорилось, что нападению подверглись военные объекты в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан, но ущерб носит ограниченный характер, а системы ПВО успешно отразили основной удар. В результате ударов Израиля погибли по меньшей мере четверо иранских военнослужащих и один мирный житель.