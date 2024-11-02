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Мэрия подписала соглашение о переходе на новые тарифы на тепло в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга подписала предварительное соглашение о переходе в новую ценовую зону с единой теплоснабжающей компанией. Как сообщает корреспондент ЕАН, об этом на публичных слушаниях рассказал вице-мэр, курирующий ЖКХ, Владимир Гейко.

Источник: ЕАН

«Мы обратились в правительство Свердловской области и к губернатору по вхождению в ценовую зону. У нас уже подписано предварительное соглашение с теплоснабжающей компанией. Если все заметили, почти в три раза увеличивается замена теплосетей. Идет увеличение финансирования: до 2045 года — 90 млрд рублей, до 2035 года — 62 млрд рублей. Старения сетей мы не будем допускать», — сказал Гейко.

При этом он призвал не верить публикациям о готовящемся резком росте тарифов на тепло, назвав их некорректными и непрофессиональными. Параметры будущего роста тарифов Владимир Гейко не назвал. В мэрии ожидают, что в новую ценовую зону Екатеринбург перейдет с 1 июля 2025 года. Решение о переходе будет утверждать правительство России.

ЖКХ