Мэрия подписала соглашение о переходе на новые тарифы на тепло в Екатеринбурге

«Мы обратились в правительство Свердловской области и к губернатору по вхождению в ценовую зону. У нас уже подписано предварительное соглашение с теплоснабжающей компанией. Если все заметили, почти в три раза увеличивается замена теплосетей. Идет увеличение финансирования: до 2045 года — 90 млрд рублей, до 2035 года — 62 млрд рублей. Старения сетей мы не будем допускать», — сказал Гейко.