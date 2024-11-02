Российские войска подошли к пригороду Курахово, сообщил Рогов

Накануне Рогов сообщил, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении севернее Угледара между селами Новоукраинка и Богоявленка, на данном направлении произошел обвал линии фронта противника.
«Наша армия наращивает успех, оттесняя противника к западной границе ДНР. Наши войска вошли в село Трудовое южнее Курахово, а также в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово», — сказал Рогов.
По его словам, в трех населенных пунктах идет зачистка и подавление последних единичных очагов сопротивления ВСУ.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.