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Российские войска подошли к пригороду Курахово, сообщил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Российские войска подошли к ближайшему пригороду оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Источник: © РИА Новости

Накануне Рогов сообщил, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении севернее Угледара между селами Новоукраинка и Богоявленка, на данном направлении произошел обвал линии фронта противника.

«Наша армия наращивает успех, оттесняя противника к западной границе ДНР. Наши войска вошли в село Трудовое южнее Курахово, а также в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово», — сказал Рогов.

По его словам, в трех населенных пунктах идет зачистка и подавление последних единичных очагов сопротивления ВСУ.

Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение.

Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.

Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.