Российские войска подошли к пригороду Курахово, сообщил Рогов

«Наша армия наращивает успех, оттесняя противника к западной границе ДНР. Наши войска вошли в село Трудовое южнее Курахово, а также в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово», — сказал Рогов.