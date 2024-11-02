В США может начаться хаос после выборов, пишут СМИ

«В США идет обратный отсчет до президентских выборов, которые, как ожидается, пройдут на грани. Есть опасения, что после выборов начнется хаос, подобный тому, что произошел 6 января 2021 года в Конгрессе. С другой стороны, кандидат от республиканцев Трамп уже дает понять своим избирателям, что “демократы могут пойти на хитрость”, — пишет издание.