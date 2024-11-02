В США может начаться хаос после выборов, пишут СМИ

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
«В США идет обратный отсчет до президентских выборов, которые, как ожидается, пройдут на грани. Есть опасения, что после выборов начнется хаос, подобный тому, что произошел 6 января 2021 года в Конгрессе. С другой стороны, кандидат от республиканцев Трамп уже дает понять своим избирателям, что “демократы могут пойти на хитрость”, — пишет издание.
Издание также отмечает, что федеральные правоохранительные органы также бьют тревогу. «В опубликованном ранее в этом месяце докладе Министерства внутренней безопасности и Федерального бюро разведки предупреждается, что распространение экстремистской риторики, связанной с выборами, “может заставить людей прибегнуть к насилию, как это произошло в 2021 году”, — уточняет газета.
Вашингтонцы покидают столицу перед выборами, пишут тем временем американские СМИ. Белый дом заблаговременно обнесли дополнительным забором, а опросы показывают, что подавляющее большинство, почти две трети американцев считают вероятным всплеск насилия после выборов, еще больше убеждены, что Трамп в случае проигрыша не признает своего поражения. Команда Харрис якобы готовится к тому, что он заранее объявит о победе.
Свое поражение на выборах 2020 года Трамп так и не признал, а его сторонники 6 января 2021 года — в день утверждения результатов конгрессом — устроили беспорядки в Капитолии.