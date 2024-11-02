Киев сообщил о стране — покровительнице украинцев в России

На конференции в Канаде представители одной из стран выразили желание стать державой-покровительницей для помощи находящимся в России «украинским военнопленным, гражданским заложниками и принудительно депортированным детям», сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Х.
«Мы работаем над тем, чтобы это стало возможным», — добавил он.
Сибига заявил, что Москва отказывает международным наблюдателям и медикам в надлежащем доступе к этим лицам, а существующие инструменты не позволяют защитить права украинцев.
Механизм работы держав-покровительниц описан в Женевских конвенциях. Одна из сторон вооруженного конфликта назначает державу-покровительницу из нейтральных стран для защиты своих интересов на неприятельской территории. Свое согласие должны дать как кандидат на роль такой державы, так и неприятельская сторона. Если согласовать кандидатуру державы-покровительницы не удалось, эта роль передается Международному комитету Красного Креста (МККК).
Министерская конференция по вопросам прав человека, связанных с украинской «формулой мира», прошла в Канаде 30 и 31 октября. Ватикан, Катар и Южно-Африканская Республика (ЮАР) сообщили о готовности стать посредниками в переговорах о возвращении украинских детей домой, сообщила канадский министр иностранных дел Мелани Джоли. Выступить странами транзита выразили готовность Литва и Катар, передает «Интерфакс-Украина».
Украинские власти ранее предлагали Красному Кресту принять участие в «мерах гуманитарного реагирования» в Курской области, чтобы «осуществлять мониторинг соблюдения принципов международного гуманитарного права в соответствии с Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны 1949 года». Кремль расценил эту инициативу как провокацию, а в организации сообщили о готовности к этой миссии, но лишь при условии гарантий безопасности, полученных от Москвы и Киева.
Российская сторона отвергает претензии насчет перемещения украинских детей. МИД России называет эту тему «приманкой, чтобы под видом решения псевдоблагородной задачи вовлечь как можно больше государств, а затем преподнести это как начало работы по пресловутой “формуле Зеленского”.