Украинские власти ранее предлагали Красному Кресту принять участие в «мерах гуманитарного реагирования» в Курской области, чтобы «осуществлять мониторинг соблюдения принципов международного гуманитарного права в соответствии с Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны 1949 года». Кремль расценил эту инициативу как провокацию, а в организации сообщили о готовности к этой миссии, но лишь при условии гарантий безопасности, полученных от Москвы и Киева.