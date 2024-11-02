Губернатор Самарской области анонсировал новые назначения

«Уже ведется активная работа по реализации программы социально-экономического развития Самарской области. Мы подготовили проект бюджета на 2025 год. Как договаривались, учли большинство предложений наших жителей. Увеличиваем финансирование целого ряда отраслей и направлений», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
В частности, глава региона сообщил об увеличении финансирования массового спорта, что предлагается сделать за счет перераспределения бюджетных средств с профессиональных спортивных клубов в пользу массового спорта.
При этом сами клубы, по словам губернатора, продолжат работу и станут еще сильнее, так как в течение ближайшего года получат партнеров из частного бизнеса. Для этого власти обещают привлечь в спорт максимальное количество партнеров.
По поручению главы региона в течение двух ближайших месяцев в профессиональных спортклубах области пройдут комплексные проверки на предмет расходования бюджетных средств.
«Мы не ставим цель урезать расходы. Ставим цель повысить эффективность менеджмента клубов, обеспечить финансовую дисциплину. Мы непременно будем развивать наши команды в соответствии с установками федерального центра и нашими с вами представлениями», — пояснил Федорищев.
Он также отметил, что самарские клубы должны играть на высоком уровне и максимально вовлекать в свою деятельность молодежь и болельщиков, но при этом учитывать интересы региона, развивая массовый спорт.
Губернатор высказался и про «Крылья Советов»: тренер будет работать до конца сезона, а дальнейшие кадровые решения власти примут, исходя из итогового результата.