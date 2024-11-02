Глава Башкирии возложил цветы к Монументу Дружбы

Указом царя Алексея Романова 4 ноября был учрежден праздник, который отмечали вплоть до Октябрьской революции 1917 года. После этого вместо праздника 7 ноября начали праздновать годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, затем название изменилось на «День согласия и примирения». А уже с 2005 года праздник 7 ноября упразднили и вновь вернулись к дате 4 ноября — праздник получил название «День народного единства».