Глава Башкирии возложил цветы к Монументу Дружбы

В церемонии принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров. От имени многонационального народа республики он почтил память о событиях 4 ноября 1612 года, когда воины народного ополчения освободили российское государство от интервентов. Прозвучали гимны России и Башкортостана, почетные гости возложили цветы.
Напомним, Монумент Дружбы в столице региона заложили в 1957 году — в честь 400-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России. Сегодня мемориал стал олицетворением единения и добрых отношений всех национальностей, проживающих на территории региона.
Авторами памятника стали московские скульпторы Михаил Бабурин и Галина Левицкая, архитекторы Евгений Кутырев и Геннадий Гаврилов.
Монумент представляет собой две вертикальные стелы из розового гранита. Стелы имеют форму меча, который «закопан» рукоятью в землю. Высокие плиты скреплены тремя монолитными кольцами из серого гранита. На монументе высечена дата «1557−1957» и надпись «Слава великой братской дружбе русского и башкирского народов». Высота памятника — 35 метров.
Справка.
День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей, символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
История праздника начинается с 1612 года. Несколько веков назад по григорианскому календарю 4 ноября бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов. Это был пример героизма и сплоченности народа, независимо от его национальности и вероисповедания.
Указом царя Алексея Романова 4 ноября был учрежден праздник, который отмечали вплоть до Октябрьской революции 1917 года. После этого вместо праздника 7 ноября начали праздновать годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, затем название изменилось на «День согласия и примирения». А уже с 2005 года праздник 7 ноября упразднили и вновь вернулись к дате 4 ноября — праздник получил название «День народного единства».