Они должны оправдывать наше с вами доверие: Дмитрий Демешин прокомментировал отставки тренеров

Там тоже кадровые решения не замедлили последовать. Попечительский совет убрал Василия Грановского, не забыв отметить заслуги наставника в плей-офф прошлого сезона, и на его место поставил Артура Федорова, работавшего в команде старшим тренером. Инсайдеры говорят, что это не окончательные перестановки, мол, будет еще один наставник, намекая на отставку Иванушкина. Но это пока только ничем не подкрепленные разговоры. Что касается Федорова, то о нем как о специалисте пока сказать особо нечего, но вот два выигранных предсезонных матча в Иркутске — безусловно радуют.