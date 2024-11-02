Они должны оправдывать наше с вами доверие: Дмитрий Демешин прокомментировал отставки тренеров

Череда смен наставников в хабаровских профессиональных клубах немного озадачила любителей спорта. Первым лишился места Дмитрий Воецкий, вставший у руля «СКА-Хабаровска» этим летом. Стоит отметить, что и перед его приходом футболисты с берегов Амура испытывали серьезные проблемы. Под руководством так любимого местной торсидой Романа Шаронова СКА скатывался все ниже и ниже по турнирной таблице, больше теряя, чем набирая очки.
Если в начале прошлого сезона, говоря о задачах, стоящих перед клубом, подразумевали попадание в четверку лучших команд и сражение за Премьер-лигу, а при удаче даже прямое повышение в классе, то перед этим сезоном речь шла уже о простом выживании в Первой лиге. Не удалось бы — СКА вполне мог повторить путь приморского «Луча», безвременно скончавшегося во Владивостоке. Так себе история для флагмана дальневосточного футбола.
Клуб реформировали, вернув руководство, еще недавно выводившее армейцев в высший дивизион, а Дмитрий Воецкий, получивший место главного тренера, должен был собрать боевую команду и стабилизировать ситуацию в первенстве. К сожалению, начало вышло провальным, и СКА опустился в зону вылета. Тогда было принято вполне оправданное решение — менять. Собственно, этого ждали и такое решение приняли довольно легко.
Команду возглавил Алексей Поддубский, и тут вдруг все заработало. Очень неплохие игроки очень хорошо заиграли, а «СКА-Хабаровск» стал не просто набирать очки, но даже провел продолжительную беспроигрышную серию. Про победы на своем вновь обретенном после ремонта поле можно вообще ничего не говорить — легендарные 6:1 против лидера первенства стали притчей во языцех. Понятно, что за подъемом неизбежно будет спад, но задел создан хороший, а главное, в команду поверили. Да и спортивные новости теперь читать не стыдно.
Вторая замена произошла в «СКА-Нефтянике». Там права стоять на командирском мостике лишился Василий Грановский. И снова вполне понятная ситуация — команда состоит из сильнейших в мире исполнителей, обвешанных медалями, в том числе и международного достоинства, как новогодняя елка шарами, а результата — ноль. Камнем преткновения стал Кубок России, в котором армейцы не сумели дойти даже до финала. Понятно, что в хоккее с мячом своя атмосфера, но проиграть матч молодежи из ульяновской «Волги» — это надо умудриться.
Там тоже кадровые решения не замедлили последовать. Попечительский совет убрал Василия Грановского, не забыв отметить заслуги наставника в плей-офф прошлого сезона, и на его место поставил Артура Федорова, работавшего в команде старшим тренером. Инсайдеры говорят, что это не окончательные перестановки, мол, будет еще один наставник, намекая на отставку Иванушкина. Но это пока только ничем не подкрепленные разговоры. Что касается Федорова, то о нем как о специалисте пока сказать особо нечего, но вот два выигранных предсезонных матча в Иркутске — безусловно радуют.
Ну и третья, самая громкая отставка, наделавшая немало шума в хоккейном мире — Андрея Мартемьянова, в прошлом сезоне выводившего хабаровский «Амур» в плей-офф чемпионата и даже очень неплохо проведшего первый раунд с будущим обладателем кубка Гагарина. Казалось бы — зачем? Но стоит посмотреть результаты выступления команды в этом сезоне и почитать, что по этому поводу думают болельщики, и все становится понятно. Одна только «сухая» выездная серия чего стоит — за три матча на выезде нам забили 15, мы — ноль.
Теперь командой руководит бывший старший тренер — Виктор Костюченок, мало того, тренером нападающих стал генеральный менеджер клуба, отвечавший за подбор игроков, Вадим Покотило. Чем это кончится — посмотрим, но в любом случае встряска команде не помешает, пока не стало слишком поздно. Сезон хоть и большой, но пролетает достаточно быстро. Избежали перемен только в «Амурских тигрицах». Но их пока ругать не за что.
На своей первой прямой линии Дмитрий Демешин прокомментировал эту ситуацию, отметив, что прежде всего стоит развивать не спорт высших достижений, а тот, что доступен большинству обычных жителей, поскольку путь к олимпийским медалям начинается в детстве, во дворе.
«Не стоит забывать о той большой армии болельщиков, которая есть у наших спортивных дружин. Они тоже предмет нашей гордости. Например, хоккейный клуб “Амур” по итогам прошлого сезона — один из лидеров КХЛ по наполняемости матчей. Наша арена свыше 94 процентов наполнялась каждый раз. Общая посещаемость “Платинум Арены” составила почти 250 тысяч человек за сезон. Аншлаги на 19 матчах из 37. В этом чемпионате также полные трибуны. Замечательные болельщики у нас, а команда их подводит», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Также губернатор отметил, что для развития спорта в Хабаровском крае необходима комплексная работа.
«В каждом дворе должен быть спорт. В этом я полемизирую с рядом людей, которые предпочитают поддерживать профессиональные клубы. Профессиональные клубы — это зарабатывание денег, и если уж они зарабатывают деньги, то должны оправдывать наше с вами доверие, в том числе и тренерские штабы. Мы поменяли тренеров именно за отсутствие качественных результатов работы с командой», — подчеркнул глава региона.