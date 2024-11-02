Производство твердотопливных ракет Ираном могут отложить, пишут СМИ

На прошлой неделе армия Израиля заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Американский портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что субботний удар Израиля якобы парализовал производство баллистических ракет в Иране, так как в результате атаки были повреждены смесители, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия.