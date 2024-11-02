Суд поставил точку в деле «гранатомётчика»: Экс-кандидат в депутаты Максим Чихунов останет

Тогда мужчину осудили по «хулиганке» на три с половиной года. Но Чихунов подал апелляционную жалобу, после чего приговор суда признали недействительным. Так как юрист самостоятельно пришел в полицию, предоставил липовое оружие, которое засветилось на видео, и всячески принимал участие в деле. Его освободили 20 сентября 2024 года, сразу после заседания. В надзорном ведомстве сочли данное решение необоснованным, поэтому прокуроры хотели добиться пересмотра приговора.