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Суд поставил точку в деле «гранатомётчика»: Экс-кандидат в депутаты Максим Чихунов останет

Во Владивостоке адвокат и общественник Максим Чихунов официально на свободе.

Источник: Соцсети

В Приморском краевом суде завершилось рассмотрение дела адвоката Максима Чихунова, в котором экс-кандидат в депутаты пытался «взорвать» исторический памятник, установленный в честь проведения Собора генерала Дитерихса на улице Светланская во Владивостоке. Апелляцию Ленинской районной прокуратуры признали неубедительной, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Напомним, все произошло в октябре 2022 года. В социальных сетях юриста появилось видео, на кадрах которого он якобы стреляет из гранатомета в мемориал. Запись дошла до краевой прокуратуры, там восприняли показательное выступление Чихунова неуважительным по отношению к памятной доске.

Тогда мужчину осудили по «хулиганке» на три с половиной года. Но Чихунов подал апелляционную жалобу, после чего приговор суда признали недействительным. Так как юрист самостоятельно пришел в полицию, предоставил липовое оружие, которое засветилось на видео, и всячески принимал участие в деле. Его освободили 20 сентября 2024 года, сразу после заседания. В надзорном ведомстве сочли данное решение необоснованным, поэтому прокуроры хотели добиться пересмотра приговора.

Сегодня суд поставил точку в этом деле.