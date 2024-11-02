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Дмитрий Демешин: «Нужно выработать единый архитектурный стиль, который будет гармонично сочетаться с историческим наследием»

В Хабаровске обсудили проект здания Дальневосточного художественного музея.

Источник: В. Реутов, правительство Хабаровского края

В ближайшие годы Хабаровску предстоит преобразиться и обрести облик, который предписан мастер-планом. Один из пунктов этого проекта — новое здание Дальневосточного художественного музея (ДВХМ), который сейчас вмещает лишь малую часть имеющихся в запасниках экспонатов. На этой неделе губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провел заседание градостроительного совета, на котором участники обсудили архитектурную концепцию нового здания ДВХМ. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«Помимо основного вопроса нашего заседания, я хотел бы призвать вас задуматься о будущем облике нашего города. Наше видение — создать деловой центр, преобразовать городскую набережную, а также выработать единый архитектурный стиль, который будет гармонично сочетаться с историческим наследием. Этот вопрос касается не только правительства региона, мы открыты для предложений и заинтересованы в ваших идеях», — начал заседание губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Как рассказал главный архитектор проекта Алексей Орлов, к первому проекту нового здания музея было высказано замечание относительно формы кровли. На сегодняшний день проект в этой части скорректирован.

«Особое внимание при актуализации концепции было уделено формообразованию кровли, чтобы исключить негативные природные факторы, которые возможны в регионе. После долгих расчетов за основу была взята поверхность сфероида, она максимально исключает скопление снега и наледи», — объяснил Алексей Орлов.

Воплощать проект в жизнь будет компания АО «Бамтоннельстрой-Мост». Работы начнутся в июле следующего года.

«Доработанная концепция — это уже не просто архитектурное видение, а проектное решение, проработанное с точки зрения технологической части, музейной деятельности, функционального зонирования и климатических условий региона. Проект здания полностью соответствует требованиям концессионного соглашения», — сказал заместитель гендиректора по инвестиционной деятельности АО «Бамтоннельстрой-Мост» Алексей Ковров.

Отметим, в новом здании музея разместятся не только художественные выставки. Тут также появятся площадки для развития творчества молодых авторов, проведения форумов, конференций, образовательных мероприятий и кинопоказов. По итогам заседания участники совета единогласно утвердили доработанную концепцию.