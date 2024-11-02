Дмитрий Демешин: «Нужно выработать единый архитектурный стиль, который будет гармонично сочетаться с историческим наследием»

«Помимо основного вопроса нашего заседания, я хотел бы призвать вас задуматься о будущем облике нашего города. Наше видение — создать деловой центр, преобразовать городскую набережную, а также выработать единый архитектурный стиль, который будет гармонично сочетаться с историческим наследием. Этот вопрос касается не только правительства региона, мы открыты для предложений и заинтересованы в ваших идеях», — начал заседание губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.