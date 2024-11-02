Беженец из США Джон Роблес получил российский паспорт. Видео

«В актовом зале управления МВД России “Серпуховское” Московской области мои коллеги вручили паспорта гражданина Российской Федерации иностранцам», — сказала она.
По словам Волк, среди получивших документы — Джон Энтони Роблес, родившийся в США.
В ответном слове Роблес сказал, что считает Россию своим домом, и поблагодарил полицию и органы государственной власти, которые помогли ему воплотить мечту о российском гражданстве, добавила Волк.
Указ президента о принятии Роблеса в российское гражданство опубликован 21 октября.