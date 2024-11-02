Путин уверен, что большинство стран разделяет идеи Русского мира

«Сила и притягательность идеи Русского мира всегда заключались в его открытости и уважении ко всем самобытным обычаям и культурам. И сегодня мы видим, что такие подходы разделяют большинство стран и народов, отвергая любые формы неоколониализма, расизма и русофобии и, напротив, демонстрируя настроенность на развитие гуманитарного сотрудничества и равноправного диалога, построенного на учете взаимных интересов друг друга», — написал глава государства в приветствии участникам XVI Ассамблеи Русского мира «Духовно-нравственные ценности Русского мира».
«Главная тема нынешнего форума подчеркивает наше искреннее стремление к сбережению тех незыблемых духовно-нравственных ценностей и традиций, которые нас объединяют, помогают добиваться поставленных целей», — полагает Путин.
Президент обратил внимание на то, что среди участников — «известные политики и общественные деятели, преподаватели русского языка и литературы, ученые, журналисты, дипломаты, представители религиозных, волонтерских, молодежных организаций, настоящие, верные друзья России из разных стран». Глава государства рассчитывает, что они обсудят «широкий круг актуальных проблем, связанных с популяризацией русского языка и литературы, укреплением русскоязычного информационного пространства».
Путин уверен, что в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2025 году, «особое внимание на форуме будет уделено вопросам сбережения исторической памяти и правды о подвиге советского народа, сокрушившего нацизм, спасшего будущее всего человечества».