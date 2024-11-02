Путин уверен, что большинство стран разделяет идеи Русского мира

«Сила и притягательность идеи Русского мира всегда заключались в его открытости и уважении ко всем самобытным обычаям и культурам. И сегодня мы видим, что такие подходы разделяют большинство стран и народов, отвергая любые формы неоколониализма, расизма и русофобии и, напротив, демонстрируя настроенность на развитие гуманитарного сотрудничества и равноправного диалога, построенного на учете взаимных интересов друг друга», — написал глава государства в приветствии участникам XVI Ассамблеи Русского мира «Духовно-нравственные ценности Русского мира».