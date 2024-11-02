Президент Бразилии выступил в поддержку Харрис в предвыборной гонке в США

Как ранее сообщила бразильская газета Folha de S.Paulo, в администрации Лулы да Силвы считают, что победа республиканца Дональда Трампа на выборах в США может создать угрозу обвала бразильской фондовой биржи и повлечь риски внутриполитической нестабильности в южноамериканском государстве. По данным газеты, причиной может стать конфликт между странами из-за негативных комментариев президента Бразилии о Трампе. В администрации бразильского лидера также обеспокоены, что успех республиканца может нести угрозу внутренней стабильности страны из-за его идеологической близости с бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару, которому Лула да Силва нанес поражение на выборах 2022 года.