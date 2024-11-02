Президент Бразилии выступил в поддержку Харрис в предвыборной гонке в США

«Я думаю, что для укрепления демократии в США предпочтительнее избрание Камалы Харриc на пост президента. Было бы лучше, если бы у власти была Харрис», — сказал лидер в интервью французскому телеканалу LCI.
Президент Бразилии также заявил, что «обожает демократию» и поэтому выступает за избрание Харрис.
Как ранее сообщила бразильская газета Folha de S.Paulo, в администрации Лулы да Силвы считают, что победа республиканца Дональда Трампа на выборах в США может создать угрозу обвала бразильской фондовой биржи и повлечь риски внутриполитической нестабильности в южноамериканском государстве. По данным газеты, причиной может стать конфликт между странами из-за негативных комментариев президента Бразилии о Трампе. В администрации бразильского лидера также обеспокоены, что успех республиканца может нести угрозу внутренней стабильности страны из-за его идеологической близости с бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару, которому Лула да Силва нанес поражение на выборах 2022 года.
Очередные всеобщие выборы в США пройдут 5 ноября. За пост главы государства на них будут бороться Трамп и Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти с 2017 по 2021 год. Харрис сейчас занимает пост вице-президента США.