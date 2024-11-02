Радий Хабиров вручил госнаграды выдающимся представителям разных профессий

«Хочу сказать, что наша команда тележурналистов считается одной из лучших в стране. Азамату Рафаэлевичу удается успешно совмещать навыки успешного руководителя и талантливого журналиста, — заявил Радий Хабиров. — Дорогие друзья! О каждом из вас хочется сказать много теплых слов. Спасибо вам за ваш добросовестный труд, профессионализм. Здоровья, счастья, благополучия, оптимизма вам и вашим близким».