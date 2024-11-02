Радий Хабиров вручил госнаграды выдающимся представителям разных профессий

В числе награжденных — военнослужащие, ветераны, учителя, учёные, врачи, аграрии, деятели культуры, рабочие, инженеры, предприниматели — талантливые люди самых разных профессий.
Как заявил Радий Хабиров, добросовестный труд, сплочённость, бережное отношение к исторической памяти, духовным ценностям сегодня являются главным условием мира и согласия на нашей земле.
«Мы гордимся нашими воинами. Они с честью выполняют боевые задачи, проявляют мужество и героизм. Мы всегда будем надежной опорой участникам специальной военной операции и их семьям. Продолжим поддержку братского Донбасса, новых регионов России, — сказал он. — Медики, строители, дорожные и коммунальные работники из нашей республики участвуют в восстановлении мирной жизни, оказывают помощь пострадавшим людям».
Сегодня для всех святой долг — защитить суверенитет Отечества, отстоять «наше право жить, трудиться, растить детей в свободной и независимой стране». Отстоять право на родной язык, культуру, историю, отметил Радий Хабиров.
«Каждый из нас по мере сил и возможностей вносит свой вклад в победу. На днях за высокие производственные достижения мы награждали работников дорожной отрасли, тружеников агропромышленного комплекса. Ваш добросовестный труд, высокий профессионализм, уважаемые друзья, служат укреплению мощи, богатства страны и республики», — убежден Глава Башкортостана.
Руководитель региона также рассказал о некоторых награждаемых.
«Сегодня мы награждаем медалью “За спасение погибавших” Дениса Александровича Панферова — командира экипажа спасательного вертолёта Ка-32, — сообщил Радий Хабиров. — В июле прошлого года его экипаж активно участвовал в тушении лесных пожаров в Белорецком районе. Благодаря оперативным и грамотным действиям удалось эвакуировать людей из опасной зоны, остановить распространение огня».
Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присвоено Александру Иосифовичу Пономареву — заведующему кафедрой нефтяного университета.
«Александр Иосифович — авторитетный ученый, участник многих международных конференций, автор десятков научных трудов и патентов. При его участии подготовлено свыше 3 тысяч специалистов для нефтегазового комплекса России, стран ближнего и дальнего зарубежья», — рассказал руководитель региона.
Почетного звания «Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности Российской Федерации» удостоена Файруза Гайданиевна Степаненко. Ее первым и единственным местом работы стала Учалинская швейная фабрика.
«Возглавив фабрику в 2001 году, она не только спасла её от угасания и закрытия, но и превратила в успешное предприятие», — отметил Радий Хабиров.
Орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан» награждена Рузалия Сафиулловна Хисматуллина — председатель комитета Госсобрания — Курултая по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям. Без малого 50 лет Рузалия Сафиулловна достойно трудится в финансовой системе. Прошла путь от рядового экономиста до министра финансов республики.
«Весомый вклад в развитие топливно-энергетического комплекса страны вносит коллектив общества “Газпром трансгаз Уфа” под руководством генерального директора Шамиля Гусмановича Шарипова, который награждается орденом Дружбы народов. Опытный управленец и профессионал, Шамиль Гусманович ведёт также активную общественную и благотворительную деятельность, является одним из самых деятельных депутатов Госсобрания», — сказал Глава Башкортостана.
Почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» присвоено Азамату Рафаэлевичу Салихову — директору филиала ВГТРК «Башкортостан».
«Хочу сказать, что наша команда тележурналистов считается одной из лучших в стране. Азамату Рафаэлевичу удается успешно совмещать навыки успешного руководителя и талантливого журналиста, — заявил Радий Хабиров. — Дорогие друзья! О каждом из вас хочется сказать много теплых слов. Спасибо вам за ваш добросовестный труд, профессионализм. Здоровья, счастья, благополучия, оптимизма вам и вашим близким».