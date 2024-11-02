Бывший французский посол назвал огромную проблему в обороне ЕС

Европа уже давно отстает в вопросах обороны, а публичные заявления политиков о необходимости стратегической автономии или «европейского оборонного союза» так и остаются заявлениями, реализовать такие идеи сегодня крайне сложно. Об этом телеканалу France24 рассказал бывший французский посол в Вашингтоне (при администрациях Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы) Пьер Вимон.
Дипломат напомнил, что вопросы об укреплении обороны Европы звучат с 2008 года, когда эту тему поднял на тот момент президент США Барак Обама. Однако, по словам Вимона, действительно эффективных мер в этом направлении так и не было предпринято. «Нам нужно обсудить между собой, куда мы хотим идти и как мы можем стать более сильным геополитическим игроком», — призвал он.
Вместе с тем Вимон отметил, что после начала российской спецоперации на Украине европейцы «отреагировали довольно эффективно». «Мы смогли предложить ту военную помощь, которая была необходима, а также гуманитарную и финансовую помощь. И мы делаем это с тех пор. Может быть, не совсем на том уровне, который бы понравился украинцам, но все же мы стараемся сделать все возможное», — подчеркнул он.
Дипломат призвал задуматься над тем, как выйти из текущего конфликта, а также заявил о необходимости поговорить с украинским руководством и «попытаться выдвинуть наши интересы в этом очень сложном противостоянии». «Во внешней политике ЕС уже много лет чего-то не хватает, а именно стратегии в отношении России. Последние 15−20 лет мы пытаемся разработать такую стратегию, но нас 27, что разделяет нас. И поскольку мы знаем, что это спорная тема, мы предпочитаем не говорить об этом и просто заметать ее под ковер», — отметил он.
Кроме того, Вимон заявил, что Европе необходимо думать, «какой новый мировой порядок мы хотим создать», поскольку ее влияние ослабевает, в особенности на Ближнем Востоке. «Десять лет назад мы столкнулись с революцией “арабской весны”, и мы столкнулись с совершенно новой ситуацией по сравнению с той средиземноморской политикой, которую мы проводили раньше. И поскольку мы не смогли по-настоящему справиться с этой “арабской весной” и ее последствиями, мы постепенно замолчали и постепенно исчезли с экрана. И я думаю, что мы должны вернуть себе более сильные позиции в этом регионе», — заключил экс-посол.
О том, что в Европе существуют серьезные опасения скорого поражения Украины в конфликте с Россией, из-за чего европейские союзники уже сегодня прорабатывают планы перевооружения и подготовки к новой потенциальной войне, еще в феврале сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Как отмечало агентство, в ЕС понимают, что им не следует рассчитывать на США в защите Европы, но наращивание собственного военного потенциала до уровней, сопоставимых с российским, может занять до десяти лет. Вместе с этим, согласно оценкам западных разведок, Россия может оказаться готова атаковать члена НАТО в течение гораздо более короткого периода, от трех до пяти лет.
WSJ писала, что, если США откажутся поддерживать европейских членов НАТО, им нужно будет нарастить расходы на оборону до 3% ВВП, чтобы быть способными противостоять России.
Российские власти неоднократно исключали возможность нападения на блок НАТО. Президент Владимир Путин называл такие утверждения «полной чушью», отмечая, что Москва не имеет территориальных претензий к странам альянса. При этом Россия критикует западные страны за поддержку Украины, указывая, что это лишь продлевает страдания украинского народа. Вместе с тем Москва неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам, но основанным на «реалиях на земле».