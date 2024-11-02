Бывший французский посол назвал огромную проблему в обороне ЕС

Дипломат призвал задуматься над тем, как выйти из текущего конфликта, а также заявил о необходимости поговорить с украинским руководством и «попытаться выдвинуть наши интересы в этом очень сложном противостоянии». «Во внешней политике ЕС уже много лет чего-то не хватает, а именно стратегии в отношении России. Последние 15−20 лет мы пытаемся разработать такую стратегию, но нас 27, что разделяет нас. И поскольку мы знаем, что это спорная тема, мы предпочитаем не говорить об этом и просто заметать ее под ковер», — отметил он.