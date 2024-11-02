«При обмене мнениями по ключевым международным проблемам подтверждено совпадение оценок обеими сторонами текущей ситуации в мире. Выражено общее понимание, что главной причиной обострения обстановки на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии и других регионах являются провокационные действия США и их сателлитов. С российской стороны выражена полная поддержка мерам, предпринимаемым государственным руководством КНДР с целью сдерживания агрессивной политики США и их союзников и обеспечения мира и стабильности в субрегионе», — сообщил МИД РФ по итогам переговоров, которые состоялись в пятницу.
Лавров и Сон Хи обвинили США в обострении на Корейском полуострове
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Главы МИД РФ и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи выразили понимание, что главной причиной обострения ситуации на Корейском полуострове являются действия США и их союзников, сообщил МИД РФ по итогам их переговоров.