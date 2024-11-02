Лавров и Сон Хи обвинили США в обострении на Корейском полуострове

«При обмене мнениями по ключевым международным проблемам подтверждено совпадение оценок обеими сторонами текущей ситуации в мире. Выражено общее понимание, что главной причиной обострения обстановки на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии и других регионах являются провокационные действия США и их сателлитов. С российской стороны выражена полная поддержка мерам, предпринимаемым государственным руководством КНДР с целью сдерживания агрессивной политики США и их союзников и обеспечения мира и стабильности в субрегионе», — сообщил МИД РФ по итогам переговоров, которые состоялись в пятницу.