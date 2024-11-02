Что известно о кандидатах на пост президента Молдавии

Кроме того, она пообещала сохранить статус русского языка и не отменять широко отмечаемый в стране День Победы. Это позволило Санду заручиться поддержкой как проевропейски настроенных избирателей, так и тех, кто выступал за сохранение отношений с Россией. Однако предвыборных обещаний Санду не сдержала, а с началом конфликта на Украине выступила в поддержку Киева, несмотря на заложенный в конституции Молдавии нейтралитет.