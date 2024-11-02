Что известно о кандидатах на пост президента Молдавии

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 ноября 2024 года в Молдавии пройдет второй тур президентских выборов. В нем примут участие действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло.
Выборы в Молдавии
Президент Молдавии избирается в ходе прямого голосования сроком на четыре года. На выборах 20 октября 2024 года ни один из 11 претендентов на пост главы государства не смог набрать более половины голосов избирателей, необходимых для победы.
В связи с этим на 3 ноября 2024 года был назначен второй тур голосования. В него вышли действующий президент республики Майя Санду от Партии действия и солидарности (ПДС), получившая в ходе основных выборов 42,49% голосов, и бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло от оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), который набрал в первом туре 25,95%.
Во втором туре выборы считаются состоявшимися при участии в них не менее одной пятой избирателей, включенных в списки. Для победы достаточно набрать большинство голосов избирателей. Избранный президент вступает в должность не позднее чем в 45-дневный срок после выборов.
После обнародования результатов первого тура президент Молдавии заявила о неких попытках вмешательства в демократический процесс «криминальных группировок и внешних сил», однако не привела никаких доказательств.
Майя Санду
Родилась в 1972 году в селе Рисипень Фалештского района Молдавии. Окончила факультет менеджмента Академии экономических наук Молдовы и магистратуру в области международных отношений Академии госуправления при президенте Молдавии. Работала в Министерстве экономики Молдавии, в молдавском представительстве Всемирного банка (ВБ), занимала должность советника исполнительного директора ВБ. В 2012—2015 годах — министр просвещения Молдавии.
В конце 2015 года Санду создала проевропейскую Партию действия и солидарности, которую возглавила в 2016 году. Осенью 2016 года участвовала в президентских выборах как единый кандидат от проевропейской оппозиции, но во втором туре уступила лидеру Партии социалистов Республики Молдова Игорю Додону (47,89% против 52,11% голосов).
В феврале 2019 года была избрана депутатом парламента от избирательного блока Acum («Сейчас»). В июне 2019 года блок Аcum вступил в союз с ПСРМ, хотя взгляды политических сил не совпадали по ключевым вопросам. Целью коалиции было отстранение от власти правящей Демократической партии Молдовы (ДПМ), контролируемой олигархом Владимиром Плахотнюком.
В июне 2019 года Санду была утверждена парламентом на пост премьер-министра страны, сменив Павла Филипа (от Демократической партии Молдовы), однако Конституционный суд республики отменил это назначение. Суд также временно отстранил от власти Игоря Додона и передал полномочия президента премьеру — Павлу Филипу.
Санду отказалась выполнять решение суда.
Конфликт разрешился после того, как Демократическая партия объявила о переходе в оппозицию, а правительство Филипа официально ушло в отставку. Осенью 2019 года коалиция Аcum и социалистов распалась, партия Додона вступила в союз с демократами, лидером которых после бегства Владимира Плахотнюка в США стал Павел Филип.
В ноябре 2019 года парламент Молдавии выразил вотум недоверия правительству Санду и отправил его в отставку. Причиной послужила ситуация с выборами генерального прокурора, перед которыми правительство Санду без согласования с парламентом внесло поправки в закон о прокуратуре, фактически закрепляющие за премьером право определять кандидата на должность генпрокурора.
В 2020 году Санду участвовала в выборах президента Молдавии от ПДС. В первом туре выборов 1 ноября набрала 36,16% голосов и вышла во второй тур вместе с действующим главой государства Игорем Додоном (32,61%). 15 ноября 2020 года одержала победу во втором туре с результатом 57,72% (Игорь Додон набрал 42,28%).
24 декабря 2020 года официально вступила в должность президента. В ходе своей предвыборной кампании Санду обещала активизировать отношения Молдавии с Румынией и Евросоюзом, но при этом заверяла избирателей, что не откажется от диалога с Москвой.
Кроме того, она пообещала сохранить статус русского языка и не отменять широко отмечаемый в стране День Победы. Это позволило Санду заручиться поддержкой как проевропейски настроенных избирателей, так и тех, кто выступал за сохранение отношений с Россией. Однако предвыборных обещаний Санду не сдержала, а с началом конфликта на Украине выступила в поддержку Киева, несмотря на заложенный в конституции Молдавии нейтралитет.
В случае победы на нынешних президентских выборах Санду намерена продолжать развивать отношения с Румынией, Украиной, ЕС и США. Она утверждает, что у Молдавии есть только один путь — евроинтеграция, а также регулярно обвиняет Россию в планах дестабилизировать ситуацию в республике. В своей предвыборной программе Санду обещает увеличение зарплат и пенсий, бесплатное школьное питание, привлечение инвестиций в республику, продвижение национальной культуры.
Александр Стояногло
Родился в 1967 году в городе Комрате Молдавии. Окончил юридический факультет Молдавского госуниверситета. Работал в прокуратуре Кишинева, был прокурором Гагаузии (1995−2001). В 2001—2007 годах занимал должность заместителя генерального прокурора Молдавии, затем занимался частной юридической практикой.
Дважды — в 2006 и 2015 годах — участвовал в выборах главы Гагаузии как независимый кандидат, но выбывал из избирательной кампании после первого тура (2006 год — 10,58%, 2015 год — 4,98%). В 2009 году был избран в парламент Молдавии от Демократической партии, занял пост вице-спикера, был сопредседателем российско-молдавской межпарламентской группы. На парламентских выборах в 2014 году не вошел в списки ДПМ, в 2015 году покинул партию.
28 ноября 2019 года Стояногло выиграл конкурс на должность генерального прокурора Молдавии. На следующий день президент республики Игорь Додон подписал указ о его назначении сроком на семь лет.
В октябре 2021 года, после прихода к власти Санду, Стояногло был отстранен от должности на основании публикаций в прессе десятилетней давности. Против генпрокурора были выдвинуты обвинения в злоупотреблении служебным положением, коррупции и других правонарушениях, на пару месяцев он был помещен под домашний арест.
Это произошло после брифинга, на котором Стояногло заявил, что прокуратура намеревалась привлечь к ответственности членов правительства, которые в 2014—2015 годах допустили незаконный вывод $1 млрд из банков.
Тогда в состав кабмина входила и Майя Санду, занимавшая пост министра просвещения. Стояногло назвал свое преследование политическим и заявил, что Санду требовала от него завести уголовные дела на своих оппонентов, в том числе на лидера ПСРМ Игоря Додона.
26 сентября 2023 года Санду подписала указ об увольнении Стояногло с поста генпрокурора. Однако его вина в суде не была доказана. В октябре 2023 года Европейский суд по правам человека вынес решение о незаконности ареста Александра Стояногло. 9 ноября 2023 года Конституционный суд Молдавии признал незаконной статью, на основании которой был уволен генпрокурор, однако президент республики Майя Санду отказалась отменять свой указ об отставке Стояногло.
В ходе избирательной кампании 2024 года Стояногло критикует действующего президента Молдавии и правящую партию за злоупотребление административным ресурсом и проводимый ими курс конфронтации с Россией, за нарушение нейтрального статуса республики, закрепленного в конституции.
Стояногло заявляет, что не поддерживает политику проевропейского правительства, направленную на разрыв отношений с СНГ, а в случае победы на выборах готов встретиться с руководством РФ для выстраивания прагматичных отношений в целях национальных интересов и стабильности Молдавии. Стояногло также обещает принять программы стимулирования рождаемости в стране, финансовой поддержки семей, программу «Достойное возвращение» для трудовых мигрантов, новую жилищную программу и принять другие меры для решения социальных проблем.