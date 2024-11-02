Беглов подтвердил, что Витебскую развязку откроют в декабре. Широтную магистраль достроят за 6,5 года

Эта развязка — первый этап Широтной магистрали скоростного движения. «Фонтанка» рассказывала, что концессионное соглашение на строительство II-IV этапов город намерен подписать на транспортной неделе в Москве в ноябре, правительство города подтверждает это. Предполагаемый партнер — это компания ШМСС, главным акционером которой является «ВТБ Инфраструктурный холдинг».
Само соглашение заключат на 49 лет. В финансовой модели указано, что прогнозный срок ввода II и III этапов — 1 июля 2029 года (это отрезки от Витебского до Софийской улицы и от Софийской до улицы 2-й Луч). IV этап до КАД, который включает мост через Неву, хотят открыть 1 июля 2031 года. Как сообщает Смольный, концессионер примет обязательство построить магистраль в срок не более 6,5 года.
Общая протяженность ШМСД составит 32,4 км (16,7 км — по Петербургу, 15,7 км — по Ленобласти, где заключили отдельную концессию на V и VI этапы).
«В перспективе скоростная автомагистраль станет частью обновленного транспортного коридора в Карелию, Мурманск, Архангельск и другие регионы».
При этом надо учесть, что Широтная магистраль будет платной. Стоимость проезда рассчитали на 2029 год в размере от 23,5 до 112,8 рубля в зависимости от категории транспортного средства. Впоследствии она будет индексироваться каждый год.
Начать активную стройку II-IV этапов ШМСД предполагается в конце 2025 года, подготовка территории уже идет.