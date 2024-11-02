Беглов подтвердил, что Витебскую развязку откроют в декабре. Широтную магистраль достроят за 6,5 года

Само соглашение заключат на 49 лет. В финансовой модели указано, что прогнозный срок ввода II и III этапов — 1 июля 2029 года (это отрезки от Витебского до Софийской улицы и от Софийской до улицы 2-й Луч). IV этап до КАД, который включает мост через Неву, хотят открыть 1 июля 2031 года. Как сообщает Смольный, концессионер примет обязательство построить магистраль в срок не более 6,5 года.