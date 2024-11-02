ЦИК Беларуси завершил прием документов для регистрации инициативных групп. Об этом, как пишет БелТА, проинформировали в Центральной избирательной комиссии.
Таким образом, по состоянию на субботу, 2 ноября, ЦИК уже зарегистрировал четыре инициативные группы: действующего президента Александра Лукашенко, председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, руководителя Республиканской партии труда и справедливости Беларуси Александра Хижняка, главного идеолога Минска Ольги Чемодановой.
Как ожидается, в понедельник, 4 ноября, ЦИК рассмотрит документы от еще пяти кандидатов на участие в выборах: Виктора Кулеша, Дианы Ковалевой, главы Коммунистической партии Беларуси Сергея Сыранкова, руководителя Белорусского союза офицеров Сергея Бобрикова, а также от Анны Канопацкой.
После регистрации инициативных группы электоральная кампания продолжится следующей фазой: с 7 ноября по 6 декабря будет осуществляться сбор подписей, для того чтобы выдвинуться в президенты Беларуси нужно собрать не менее 100 тысяч подписей.
Выборы президента Беларуси состоятся 26 января 2025 года.
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