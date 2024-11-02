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Лукашенко 2 ноября посетит Мосты и примет участие в «Дожинках»

Александр Лукашенко 2 ноября посетит Мосты Гродненской области, приняв участие в «Дожинках».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Лукашенко 2 ноября посетит Мосты Гродненской области и примет участие в «Дожинках». Об этом проинформировал телеграм-канал «Пул Первого».

«Добрая традиция — рабочая суббота президента проходит в кругу своих. Сегодня Первый встретится с аграриями гродненщины. Четвертые Дажынкi в графике проходят в четвертом регионе», — сообщает названный источник.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко объяснил, по какой причине посещает «Дожинки».

Рассказывали мы и о том, какой будет погода в Беларуси в субботу, 2 ноября 2024 года (будут ли заморозки и снег — про все это вот тут).