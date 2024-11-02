Лукашенко: Гродненская область и белорусы никогда больше не будут разменной монетой у политиков

«А ведь всего этого могло и не быть. Как и самой области. Мы с вами это хорошо помним и знаем. Земля и люди здесь много раз становились разменной монетой в политических играх. Приехав сюда спустя много лет, я должен сказать, что больше никогда Гродненская область и наши белорусы, которые живут здесь (белорусская нация — и поляки, и евреи, и татары, украинцы, русские), никогда больше не будут разменной монетой у политиков, — заявил Александр Лукашенко. — Но мы тогда не теряли веры, надежды, национальной идентичности и воссоединились в единой Беларуси в далеком 39 году прошлого века».В 1990-е история едва не повторилась. «Когда здесь, как, впрочем, и по всей стране, не было ни работы, ни перспектив, — напомнил глава государства. — Товары по талонам. Скудные пенсии, и те неделями, а то и месяцами задерживались. Люди попали в тяжелейшее положение. В регионе выживали за счет челночной торговли. Возили в соседние страны водку и сигареты. На фоне этого развала вновь попытались разыграть ту самую карту про “крэсы всходни”. Но в Беларуси мы не позволили возвысить представителей одной национальности над другими. И вы в Гродно это хорошо знаете».